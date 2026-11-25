En el arranque de su exposición ante el Senado, el jefe de Gabinete destacó la baja de la inflación e impuestos, al tiempo que afirmó que el Presidente “es un líder mundial”.

“Un presidente que trajo orden a la Argentina, los argentinos lo eligieron para ordenar este país y eso está haciendo”, destacó y cuestionó que las gestiones anteriores “dejaron un Estado gigantesco, con impuestos solo para generar inflación”.

A casi tres años del gobierno de Milei, Santilli pidió tener “memoria de donde vinimos, porque lo que recibió el Presidente era un caos”, e insistió en definir ese panorama como “un país en ruinas” y “en coma farmacológico”.

“La inflación superaba el 211% anual e íbamos camino a una hiperinflación. La pobreza era del 57%, la pobreza infantil del 70% y la indigencia del 15%. El Banco Central no tenía ni un solo dólar: 11 mil millones de dólares, mínimo histórico. El Estado llevaba trece años gastando lo que no tenía. Había un 15% del PBI de déficit”, definió.

También, el funcionario dijo que “los piqueteros eran los dueños de la vida”, había “gerentes de la pobreza” y “comedores fantasmas”.

“En el plano internacional, estábamos aislados y alineados con lo peor del planeta: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán”, agregó.

En esa línea, Santilli resaltó que Milei “dijo que iba a ordenar las cuentas y las ordenó; dijo que iba a ordenar las calles y terminó con los piquetes. Dijo que iba a bajar la inflación, los impuestos y la pobreza y lo está haciendo todos los días”.

Por el contrario, desde la oposición, “dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses, que le iban a tomar las calles”; también que “este Congreso nunca le iba a votar una ley”. Sin embargo, “no hubo estallido, hubo crecimiento; no se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.

“Milei logró en dos años lo que a otros le llevó 10 o 20, por eso hoy el mundo todavía se sorprende, por eso Milei es un líder mundial”, sostuvo el ministro coordinador.

Sobre el programa económico aplicado por el Gobierno, defendió la decisión de “no gastar más de lo que se tiene”. “Llevamos tres años consecutivos de superávit financiero, libre de default por primera vez en 125 años”, subrayó y señaló que la inflación anual está a 30%, “siete veces más baja” que la del 211%.

“El cepo se terminó”, continuó y sumó que “las reservas que eran negativas hoy rondan los 50 mil millones de dólares”. Asimismo, “se redujeron 25 impuestos, casi 4 puntos del PBI”, lo que representa “28 mil millones de dólares recuperados para los argentinos”, afirmó.

En materia impositiva, Santilli destacó que “se está avanzado para terminar con un impuesto nefasto como es el de los Sellos” con “un reembolso del 50% a las provincias que adhieran”, ya que se trata de un tributo provincial.

Dentro de este tramo de su discurso, el jefe de Gabinete ponderó el “trabajo incansable del gran ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo”.