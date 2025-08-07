Santiago Torres y Timoteo Páez: chamamé, compromiso social y el pulso del litoral

En diálogo con Carla Ruiz en La Tarde de Nacional Folklórica, el músico Santiago Torres compartió escenario y micrófono con el guitarrista Timoteo Páez, para hablar sobre proyectos musicales, territorios culturales y experiencias colectivas.

Torres repasó su participación en la gala "Repatriados" del Centro Cultural Kirchner, donde fusionó acordeón y danza clásica con música litoraleña, y presentó en exclusiva para la radio el tema “Raíz Litoral”, grabado junto a Páez y Facundo Cano. Este tema forma parte de un ciclo que transita su tercera temporada y que reúne músicos de la región en un espacio audiovisual.

Además, se destacó el fuerte componente social del trabajo de Torres, vinculado a orquestas comunitarias y espacios de formación como el proyecto Raíces en Moreno, promoviendo la identidad cultural y la transmisión oral de la música.

En cuanto a presentaciones, anunció su participación el 11 de agosto en el homenaje nacional a Monchito Merlo en la Cámara de Diputados, junto a referentes como Antonio Tarragó Ros y Ernesto Montiel. También confirmó una gira con Chango Spasiuk y el grupo Taco y Suelas, que lo llevará por Pergamino (28/8), Rosario (29/8), Córdoba (30/8), y una serie de conciertos en el sur del país durante septiembre.