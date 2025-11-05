Santiago Oría: "El fenómeno Milei está creciendo y los medios no llegan a verlo"

El Director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría, señaló que "el fenómeno Milei está creciendo" y dijo que "esa realidad muchas veces los medios no llegan a verla y se comprueba cuando se conocen los resultados de las elecciones".

Oría sostuvo que "en el acto de campaña de Córdoba hubo más gente que en 2023 y por eso está claro que la figura del presidente Milei crece y no se apaga como muchos, erróneamente, quieren hacer creer".

El Director de Realización Audiovisual presidencial reconoció que tuvo un papel fundamental en la preparación y el diseño del recital del presidente Milei en el Movistar Arena y puntualizó que "fue bueno trabajar con Milei, que estuvo en cada detalle y que conoce muy bien este tipo de eventos, que son su pasatiempo favorito".

En relación a su tarea, precisó que "tomo una aproximación documental a los hechos, es decir que trato de intervenir lo menos posible en la realidad" e indicó que "las imágenes y la música elegidas tratan de reflejar el momento de gran optimismo y mucha euforia que está viviendo Argentina".

Oría subrayó que "el éxito de LLA en las últimas elecciones arrancó el año pasado con Karina Milei tomando la misión de teñir de violeta el país, algo que desarrolló con una gran visión".

"A pesar de tantas contras para llevar adelante su proyecto, pudo hacerlo con una estrategia que pensó y diseñó y que nos hizo ejecutar de manera exitosa porque tenía el aval de haber recorrido dos y tres veces el país para armar LLA en todas las provincias", agregó el realizador audiovisual.

Por último, el funcionario recalcó que "hubo una etapa combativa y ahora Argentina se divide en dos tendencias: las fuerzas de la reforma y las de la contrarreforma, y por eso nuestra tarea es agrupar a todas las fuerzas que estén a favor del cambio para que las ideas del presidente Milei salgan adelante".