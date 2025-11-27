Santiago Oría, el cineasta que registra todas las actividades públicas del presidente

El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, visitó el estudio de Radio Nacional y dio detalles sobre todo lo que implica documentar actos presidenciales, discursos, giras y actividades oficiales, contribuyendo a la construcción de la imagen pública del Ejecutivo.

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, el cineasta liberal y publicista de las campañas de Javier Milei 2021/2023/2025, subrayó que registra "todas las actividades públicas del presidente" y expresó: "Es algo impresionante. Siempre me interesó la política y cómo se despliega como fenómeno social. Y yo ahora lo puedo ver como primer testigo siempre, así que es muy interesante".

"El presidente está muy encima de lo que es la estética, el estilo, la música que se usa, todo. Le interesa mucho", dijo.

En ese marco, el publicista de La Libertad Avanza contó cómo conoció a Milei durante la pandemia, donde "la gente sintió en carne propia la brutalidad de lo que puede ser la represión del Estado y la casta".

"Yo soy libertario. Quiero que el Estado sea de mínima incidencia en nuestra vida", recalcó.

El área que coordina Oría no sólo genera contenido para medios de comunicación tradicionales: también nutre las plataformas digitales oficiales, archivos institucionales, y contribuye a la preservación histórica de los mandatos, constituyéndose como un “archivo audiovisual de la República”, donde la documentación de decisiones, actos y gestos del gobierno queda registrada.