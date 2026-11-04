Santiago Celes, medalla de plata en boxeo y clasificado para los Panamericanos 2027: "Tengo mi propio estilo"

El argentino venció por decisión unánime al panameño Jonathan Bonilla en los 60 kilos, se metió entre los cuatro mejores del Continental Elite de Puebla y consiguió la segunda plaza de la delegación nacional para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. El boxeador charló con el equipo de Pasión Nacional y contó cómo vivió sus competencias.

"Fue un gran campeonato el de los ODESUR, estoy muy contento. Gané la medalla de plata en el continental y obtuve la clasificación para Perú", dijo. "Seguir sumando experiencias internacionales es muy importante", agregó.