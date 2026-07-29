Santiago Caamaño y Nazarena Vélez sale a escena con "Un Cambio Inesperado"

Nazarena Vélez y Santiago "El Bocha" Caamaño protagonizan la nueva comedia "Un Cambio Inesperado", que estrena el viernes 7 de agosto de 2026 en el Teatro Picadilly ,Av. Corrientes 1524

En diálogo con el equipo de 100% Nora contó detalles de la obra y de algunos de los trabajos que está realizando tanto en teatro como en diversas plataformas digitales.

"Un Cambio Inesperado" junta en el elenco principal a la pareja junto al actor Nicolás Maiques. Es una propuesta muy dinámica orientada a la empatía y la risa, donde se exploran las

relaciones de pareja y los vínculos familiares.