Santiago Bermudez: "Tenemos que mejorar los índice de confianza con nuestra política"

El país atraviesa un clima electoral cargado de grieta y desconfianza, Potencia Argentina apuesta por una nueva generación: 100 jóvenes líderes que recibieron becas completas para formarse en diálogo, innovación y transparencia.

A propósito de ello Nicolás Yacoy cnversó con el Presidente de Potencia Argentina Santiago Bermúdez quien senteció que "tenemos que mejorar los índice de confianza con nuestra política; hay que fortalecer y mejorar nuestro sistema democrático".

ante la consulta puntual referida alfuerte ausentismo en los procesos electorales, Bermúdez reiteró que hay un desencanto del electorado en la clase dirigente y en la política en general.

"Muchos sienten que sus demandas están insatisfechas y no ven alguien que responda a sus expectativas para el futuro"

Sobre el final Bermúdez recordó que "en la Argentina existen hoy más de 20 mil cargos electivo y todas esas personas deben encontrar un lugar donde formarse para sostenerse en sus valores y en su buena fe a lo largo de su carrera"; y con esas palabras defendió el accionar y la labor que lleva adelante la institución que hoy preside.