Santiago Álvarez defiende su investigación sobre la armónica en el tango y el folklore

En diálogo con Mariana Fossati en La tarde de la Folklórica, el armoniquista Santiago Álvarez compartió los detalles de su trabajo integrador final para la Licenciatura en Música Argentina en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El miércoles 13 de agosto a las 14 hs presentará “La armónica en la música popular argentina: usos en el tango y en el folklore”, una profunda investigación sobre la inserción del instrumento en el canon sonoro nacional.

El trabajo —tutoreado por Franco Luciani— indaga en la historia y el presente de la armónica cromática en la música argentina, desde sus inicios hasta su consolidación como instrumento expresivo en el tango y el folklore, diferenciándose de la armónica diatónica más habitual en el blues.

Además, Santiago compartió la emoción de su próximo concierto junto al pianista Juan Pablo Gallardo, el domingo 10 de agosto a las 20 hs en La Tierra Invisible (Del Barco Centenera 1099, CABA). Este dúo, que explora sonoridades del tango con arreglos originales, marca el inicio de un nuevo proyecto musical.

Álvarez también anticipó su participación en un festival internacional de armónicas en Alemania, donde representará a la Argentina, y reafirmó su convicción de que existe una “escuela argentina de armónica”, con raíces profundas en artistas como Hugo Díaz.