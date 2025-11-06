LOS CAMINOS DEL BARROCO

06/11/2025

Santas Tinieblas

Obras de Couperin, Charpentier y Gouffet hacen parte de un particular género del barroco francés que se refieren  a los “Oficios de tinieblas”, una ceremonia celebrada al caer la tarde del Miércoles Santo, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Son las llamadas 'Lecciones de Tinieblas.

 

  • Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.
  • Selección musical y textos: Claudio Castro y Carlos Díaz Rocca.
  • Locución: Rodolfo Lagos.

'Separación de la luz y las tinieblas', detalle (aprox. 1512) - Miguel Ángel 