Santamaría: “Solicitamos medidas de protección y ampliamos la denuncia”

Feliz Santamaría, representante legal de Amanda Del Corro, quien denunciara días atrás al legislador Emanuel Trentino por amenazas agravadas con violencia de genero habló en Radio Nacional Ushuaia y contó que “solicitamos medidas de protección y ampliamos la denuncia”.

Santamaría, dijo que la denuncia se realizó “el viernes pasado en la comisaria de género, yo la acompañe y me llamo la atención que es una comisaria atendida por hombres”.

“El martes nos recibió el fiscal mayor, Dr. Urquiza y después de escuchar a Amanda solicite medidas de protección y ampliamos la denuncia. Estamos seguros de que habrá medidas de protección”, dijo el abogado.

En esta línea explicó que “la denuncia que hicimos es por amenazas agravadas con violencia de genero. Me llamo la atención la trascendencia porque siempre se quiso hacer privado, uno no quiere hacer política con esto”.

A pesar de la denuncia, Santamaría aclaró que “la decisión de revocar a sus asesores es del legislador, Amanda está tramitando su jubilación, si necesita o no es una cuestión de ella. Buscamos que no se agrave la situación pero hasta ahora no recibimos ninguna notificación de la baja”.

Para concluir, aseguró que “cualquier persona que vive una situación tan amenazante tiene miedo y más cuando hay alguien que tiene una posición de poder como es en este caso”.