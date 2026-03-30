Santa Fe: un alumno entró armado a una escuela y mató a un compañero e hirió a otros dos

Un alumno de un colegio de Santa Fe ingresó con un arma al establecimiento, disparó, mató a un compañero e hirió a otros dos.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y, tras lamentar lo ocurrido, dio detalles sobre lo que sucedió este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, un pueblo de 15.000 habitantes.

"El chico fallecido tiene 13 años a causa de que otro alumno del mismo establecimiento educativo habría ingresado con un arma de fuego minutos antes del inicio de la jornada escolar y habría comenzado a efectuar disparos, que dieron sentencia de muerte a un alumno y han lesionado a otros compañeros, que estarían fuera de peligro", expresó.

En ese marco, explicó que "la Policía llegó al lugar mediante el alerta de nuestro centro de monitoreo, al ver que algo inusual estaba ocurriendo".

Por su parte, Taiana Castro, periodista de Radio Nacional Santa Fe, dialogó con el equipo de Korol en el aire y confirmó que "el atacante tiene 15 años y está demorado en una de las dependencias locales de la Policía de la provincia de Santa Fe". Además, compartió el testimonio de una mamá que describió cómo sucedieron los hechos.

A causa del brutal episodio, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local. Por ahora se desconoce a quien le pertenece el arma que utilizó el menor.