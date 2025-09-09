Santa Fe: liberaron un aguará guazú, el gran zorro sudamericano

La provincia de Santa Fe llevó a cabo la liberación de un ejemplar de aguará guazú, especie declarada monumento natural provincial, como parte de un programa dedicado al rescate y reintroducción de fauna autóctona en su hábitat natural. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, busca fortalecer la conservación de especies en riesgo y promover la biodiversidad en la región.

Mauro Pergazere, veterinario y funcionario del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, dialogó con Ramos generales sobre los detalles de este programa y la importancia de devolver estos animales a su entorno natural.

Tras dar detalles sobre cómo fue la liberación del aguará guazú, resaltó que se realizó "lejos del ambiente urbano y la ruta" y dijo que buscan "disminuir las amenazas que tiene la especie". "El principal problema que tiene actualmente esta especie es la pérdida de hábitat", subrayó.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), también conocido como "lobo de crin", es el cánido más grande de Sudamérica y se encuentra bajo amenaza debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. En Santa Fe, donde está protegido por ley, su liberación simboliza un esfuerzo conjunto entre el gobierno, organizaciones ambientales y centros de rescate para rehabilitar ejemplares heridos o decomisados.

La liberación de este aguará guazú no solo refuerza el compromiso de Santa Fe con la conservación, sino que también sirve como un recordatorio de la necesidad de proteger los ecosistemas locales y las especies que los habitan.