Santa Cruz: la Legislatura suspendió a un juez de la Corte amigo de Máximo Kirchner

Le imputan haber sido designado pese a no cumplir requisitos constitucionales; es de uno de los cuatro vocales que se resiste a la ampliación impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El abogado Sergio Macagno, quien hizo la denuncia y pidió el juicio político para Fernando Basanta, en diálogo con Hugo Macchiavelli se refirió a este tema en Radio Nacional.

"Fue ministro de gobierno en la gestión de Alicia Kirchner; luego en 2019 fue designado agente fiscal sin tener los dos años para poder ocupar ese lugar. Transcurridos dos años y medio, la ex gobernadora lo propone para que sea vocal del tribunal Superior de Justicia. Cuando lo designan en 2022, no tenía los 6 años que la Constitución manda para esa designación", mencionó. Y a su vez dijo: "A raíz de eso presento el juicio político".

"Él se notificó, no es que haya renunciado, ni nada. Ahora la sala juzgadora, tiene 30 días para decidir si lo destituye o no", agregó.