Sanrafaelinos premiados en el concurso nacional "Luz, cámara, inclusión”

La profesora Ruth Collado en diálogo con LV4 SAN RAFAEL aseguró que fue para ellos una gran sorpresa, porque se trató de un trabajo que se realizó como parte del proyecto curricular del espacio que se llama Producción multimedial en danza.

“La idea no fue concursar- dijo la docente- pero enviamos unos pequeños cortos, para participar ante la urgencia. El tema principal ha sido la inclusión, dentro de la imagen visual. El segundo premio que ganamos se llama The Self y son pequeños cortos realizados por alumnos de 4º 3ª, basado en el libro Demian, de Hermann Hesse. Las alumnas premiadas son Milagros Martínez y Rocío Esquivel. Hubo también dos menciones especiales. Una para la producción “El Olvido”, de Victoria Poblete, Luciana Morales, Lucía Vargas y Sofía Alcalle. La segunda mención fue para “Si fuera diferente”, en la que participaron Ariadna Marín, Juan Cruz Ojeda, Brisa Lagos y Luciana Ferreyra”.

La profesora Collado valoró las producciones como muy emotivas.

Los cortos estarán disponibles en YouTube y serán cargados también en el Portal Educativo.

Finalmente anunció que los días 2,3 y 4 de diciembre se realizará la expo Arte y simultáneamente se va a realizar una ExpoArte latinoamericana a través de YouTube.

“El año pasado, debido a la pandemia tuvimos mucho éxito con la actividad virtual. Este año participamos de un curso, que se llama Conciencia global donde hicimos la propuesta de participación con producciones que tuvieran que ver con la pandemia, para saber qué nos produjo la pandemia, cómo afectó a los alumnos, qué producciones artísticas surgieron a través de la expresión de las emociones y habrá también un concierto virtual”.