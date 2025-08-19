Sandro cumpliría 80 años

Roberto Sánchez, uno de nuestros más reconocidos y queridos ídolos de la canción popular argentina y latinoamericana, nació el 19 de agosto de 1945, en la Maternidad Sardá de la Ciudad de Buenos Aires.

Hijo de Vicente Sánchez e Irma Nydia Ocampo, vivió su infancia, adolescencia y sus primeros pasos en la música en Valentín Alsina, Lanús, provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, ya consagrado y hasta su fallecimiento vivió en una casona en Banfield, Lomas de Zamora, que se convirtió en un ícono para los habitantes de la zona y un lugar de encuentro para sus fieles seguidoras.

Su vocación por la música comenzó en la primaria cuando hizo una imitación de Elvis Presley, a quien admiraba profundamente.

Sandro era el nombre que le habían querido poner sus padres pero, como las autoridades no lo permitieron, lo adquirió desde comienzos de la década del 60, para ser identificado artísticamente.

Con éxitos como “Rosa Rosa”, “Dame el fuego de tu amor”, “Tengo”, “Quiero llenarme de tí”, “Porque yo te amo”, “Penumbras”, “Trigal” y “Una muchacha y una guitarra”, entre tantas otras, sobresalió como autor entre los artistas de su género y como intérprete.

En el plano musical, supo asociarse con letristas como Oscar Anderle y arregladores como Jorge López Ruiz y Oscar Cardozo Ocampo, entre otros, quienes le dieron un toque distintivo a sus baladas románticas.

Publicó 52 álbumes originales que vendieron más de 20 millones de copias; 11 discos de oro; realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden.

Murió el 4 de enero de 2010, a los 64 años, debido a una infección que contrajo en una internación, tras haber sido sometido a un doble trasplante de corazón y pulmón, en la provincia de Mendoza, última alternativa a su padecimiento por un enfisema pulmonar.

Más de 50 mil personas lo despidieron en el Congreso y más de 100 mil personas acompañaron su cortejo fúnebre desde la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de la avenida Hipólito Yrigoyen, hasta el cementerio bonaerense de Longchamps.

Lo recordamos a partir de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.