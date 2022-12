Sandro Badilla: "Podemos superar los números del año pasado"

El ministro de Turismo de la Provincia de Neuquén, Sandro Badilla, se refirió al lanzamiento de la temporada que se realizó ayer y se mostró esperanzado en lograr que crezca el movimiento con respecto al año pasado.

En diálogo con Es Ahora por Radio Nacional Neuquén, Badilla explicó que "El desafío es sostener los índices de la temporada pasada y, por qué no superarla, si bien este año no tenemos el acompañamiento del programa pre-viaje, durante esta temporada tenemos abiertos los pasos con Chile que el año pasado no estaban".