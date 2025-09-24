Sandra Olive: “Buscar empleo también es un trabajo en sí mismo”

En el programa Amnesia, conducido por Pablo Valente, la especialista en búsqueda ejecutiva Sandra Olive compartió consejos fundamentales para quienes enfrentan un proceso de búsqueda laboral. Subrayó la importancia de un currículum claro y un perfil de LinkedIn coherente, recomendó no mentir ni exagerar la experiencia y recordó que los primeros tres minutos de una entrevista son decisivos.

Olive también destacó que la humildad, la preparación previa y la actitud positiva son factores clave, tanto como la claridad al hablar de las expectativas salariales. Para ella, buscar empleo debe encararse con planificación, constancia y estrategia, evitando la desesperación y enfocándose en transmitir la mejor versión personal y profesional.