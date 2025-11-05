Sandra Mihanovich: "La música es sanadora y muy buena consejera”

La cantante, compositora, actriz y conductora de Soy Nacional, todos los sábados desde las 15 en Nacional, habló con Andrea Bisso sobre su historia, la música y su extensa carrera.

“La idea es que cuando uno canta a los demás les pase algo, la música es sanadora; nadie tiene que estar lejos de la música porque es tan importante como tener amigos o amar”. “Dicen que cantar es como rezar dos veces, es una forma de conectarse con nuestra espiritualidad”. “Yo crecí en una familia muy musical y las primeras canciones que me enseñó la tía Soña eran canciones en inglés que tocaba al piano y yo cantaba”.

Durante la charla, un Sandra íntima recordó a sus padres y al gran César Masetti.

“A mamá le agradezco el nunca haber pensado que una mujer no podía hacer algo”. “A papá le agradezco la libertad, un hombre que cuando tuve las elecciones que tuve a lo largo de mi vida siempre me puso el pulgar para arriba sin prejuicios y muy frontal”. “A César le tendría que agradecer su austeridad su manera de vivir la vida como una línea recta a pesar de que yo lo quería hacer más flexible, fue un gran ejemplo para todos”.

Sandra, se presenta este fin de semana en La Trastienda desde las 21 con entradas aún disponibles