Sandra Mihanovich ha celebrato le 400 puntate di “Soy Nacional”

Una dozzina di artisti hanno accompagnato Sandra nei festeggiamenti per i 400 programmi attraverso un tributo a María Elena Walsh, che ha definito “una persona fondativa, un pilastro fondamentale della nostra cultura”, senza la quale “non saremmo ciò che siamo”.

Jairo, Marilina Ross, Hilda Lizarazu, Julia Zenko, Juan Carlos Baglietto, Lula Bertoldi, Duratierra, Diego Topa, Mía Folino ed Emme hanno dialogato e, soprattutto, cantato su un morbido tappeto sonoro creato dalle tastiere di Lito Vitale.

Sul palco dell’Auditorium di Radio Nacional, decorato con palloncini argentati che formavano il numero 400 – ciò che la leader del gruppo rock Eruca Sativa ha definito “un semicerchio d’amore per la musica” – l’emozione e la gratitudine hanno dominato questo speciale trasmesso in triplice simultanea in tutto il paese su AM 870, Nacional Rock (FM 93.7) e La Folklórica (FM 98.7)