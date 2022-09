Sandra Corizzo: "La vulnerabilidad es la llave que abre todas las puertas"

La música y compositora rosarina Sandra Corizzo presentó Salvavidas, canción pop en colaboración y coproducción de Dani Perez que forma parte de un nuevo EP tríptico que se lanzará en 2023. "Estas últimas canciones que grabé junto a Dani Pérez tienen un vínculo con el tiempo, los procesos, el agua que atraviesa todo más allá de los obstáculos y fluye", contó Corizzo, quien dará a conocer el videoclip oficial de Salvavidas el jueves 29 de septiembre. "La vulnerabilidad es la llave que abre todas las puertas. Si no te conectás con eso es muy difícil que puedas mover cosas hacia adelante en tu vida. Una vive huyendo del dolor... pero a los procesos dolorosos hay que bancarlos porque hace bien. Esta canción surge de una escena así. Abrís los ojos en una habitación y te das cuenta que algo cambió. Algo se rompió. Algo se rompió pero no soy yo", dijo Corizzo, reconocida compositora que ha compartido escenario con músicos como Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Lito y Liliana Vitale, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Litto Nebbia, entre muchos otros.

En esta nota Corizzo habló sobre Te amaré nunca más, el nuevo espectáculo que realiza junto al periodista y poeta Reynaldo Sietecase y Soy Nacional, el programa que conduce con Sandra Mihanovich por la AM Radio Nacional y FM Folklórica. "De la radio me gusta la cercanía lejana. Estás cerca y estás lejos y se genera una profunda intimidad", dijo Sandra Corizzo, quien también ha recordado su amistad con Gerardo Rozín: "Mis procesos son íntimos y privados. No me sale hablar todavía. Compuse varios temas, eso sí. El día que empezó a estar mal, compuse una canción pero todavía no la puedo tocar. Es muy doloroso. Con Gerardo éramos como hermanos, nos conocimos en el secundario".

