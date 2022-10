Sandra Chaher: “Si no está reglamentada una ley, no tenemos nada”

En La Vuelta a Casa entrevistamos a la comunicadora Sandra Chaher sobre la Ley de Equidad de Género en los Medios, Ley 27.635. Esta ley busca promover en los servicios de comunicación públicos y privados la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión.

A pesar de tener aprobación legislativa no ha sido reglamentaba, por lo tanto se generó una instancia de foro, a lo que Sandra Chaher explicó: "El foro lo hacemos desde la Red de Equidad de Género en Medios, personas individuales, organizaciones, sindicatos y universidades que estábamos preocupadas porque la ley está sancionada hace un año y todavía no fue reglamentada, y la ley proponía 90 días para su reglamentación".

Durante la nota la comunicadora invito al foro virtual por la reglamentación de ley de equidad de género en medios, martes 18 a las 18hs.

Explicó la entrevistada: "Los tiempos están perimidos, nos preocupa que un cambio de gestión en 2023 pueda retrasar todo. Es obligatoria para medios públicos y para medios privados les brinda un reposicionamiento para acceso a pauta publicitaria. Habrá una autoridad de aplicación, que aún no ha sido designada, lo será luego de la reglamentación”, a lo que agregó: “Si No está reglamentada una ley, no tenemos nada”.

