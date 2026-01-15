Sancionan a la empresa Flybondi por cancelar vuelos

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción contra la aerolínea Flybondi por la cancelación de vuelos comerciales sin notificación previa a los pasajeros.

La medida se tomó en el marco de las tareas de control y fiscalización que el organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, realiza sobre la prestación del servicio aerocomercial.

Según se informó oficialmente, además de las cancelaciones, se registraron numerosas quejas de usuarios por presuntos incumplimientos por parte de la empresa, lo que podría derivar en sanciones adicionales.

Desde la ANAC recordaron que los pasajeros pueden presentar reclamos de manera gratuita a través del sitio web oficial del organismo ante la vulneración de sus derechos.

Las actas de infracción constituyen constataciones formales realizadas por funcionarios habilitados y dan inicio a un sumario administrativo.

En caso de comprobarse la responsabilidad de la empresa, las sanciones pueden incluir multas económicas y, en situaciones más graves, la suspensión temporal o cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Desde el Gobierno Nacional destacaron que este mecanismo de control, que no se aplicaba de manera sistemática desde 2020, fue reactivado y alcanza a todas las líneas aéreas que incurran en incumplimientos.

El objetivo es proteger a los pasajeros y mejorar la calidad del servicio, promoviendo que las compañías cumplan con los vuelos en tiempo y forma y reduzcan el nivel de infracciones mensuales.