San Telmo, el alma de Buenos Aires

Con Rae en español recorremos San Telmo, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires.

Desde sus calles de adoquines hasta su arquitectura colonial, pasando por el tango, los sabores tradicionales y los mercados históricos, nuestro conductor Juan Sixto cuenta la historia del barrio y su vinculación con la cultura y la vida popular.

Escuchamos sus canciones, nos detenemos en el tradicional mercado, la feria dominical y las pizzerías clásicas, y descubrimos el legado de los inmigrantes que construyeron el alma del barrio.

Un recorrido sonoro que conecta el pasado con el presente y muestra por qué San Telmo sigue siendo un lugar único en el mundo.