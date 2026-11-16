San Marcos según Golijov

En el año 2000, en el marco del 250 aniversario del fallecimiento de Bach, el director Helmuth Rilling tuvo la iniciativa de encargar las cuatro Pasiones. Optó por compositores de diferentes tradiciones culturales y musicales. Uno de ellos fue el argentino Osvaldo Golijov, quien como veremos, lleva adelante un agudo sincretismo tanto en el plano musical (incluyendo ritmos populares latinoamericanos), como en el religioso y hasta en el lingüístico.

Los invitamos a escuchar fragmentos de esa vasta y peculiar adaptación que hizo Golijov de la Pasión de San Marcos.