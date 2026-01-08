"San Lorenzo tiene que cuidar su patrimonio, no es la idea desmantelar el plantel ni regalar a nuestros jugadores"

El presidente interino de San Lorenzo de Almagro Sergio Costantino conversó con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional, donde habló de las primeras semanas al frente del club.

"Hoy podemos decir que estamos al día con los sueldos de plantel. Estamos con un plan de reestructuración económica. Ordenamos las cuentas", dijo. "Los socios nos piden que hagamos bien las cosas. Tener una economía sana, utilizar el sentido común y administrar correctamente", agregó.

Costantino dijo que hoy es el presidente de una transición en San Lorenzo y su objetivo es "pacificar la institución y convocar a todos los sectores del arco político para discutir el futuro del club".