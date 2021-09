San Juan ya aplicó más de 800.000 dosis contra la Covid-19

Los ciudadanos que accedieron a la primera dosis son 487.293 y de esa cantidad, 320.565 también recibieron la segunda.

Es importante recordar que la vacuna aporta anticuerpos que ayudan a prevenir los cuadros más severos de COVID-19, por lo que el Ministerio de Salud insiste en recomendar que los sanjuaninos se inscriban en el portal sisanjuan.gob.ar para poder acceder al plan de inoculación.

También vale resaltar que las vacunas no previenen los contagios. Debido a eso, es vital que la población inoculada y no inoculada continúe utilizando barbijos, alcohol para higiene de manos y respete el distanciamiento social como la manera más efectiva de no contraer el virus.

El próximo grupo a vacunar es el de jóvenes de la misma edad que no tienen enfermedades de base, comenzando por los de 17 años. Las inscripciones para ellos comenzaron el lunes de esta semana y en un poco más de 24 horas, son 2.902 los que expresaron su voluntad de inocularse en el sitio web del Gobierno de la Provincia.