San Juan: 7 muertos al caer un helicóptero de control de incendios forestales

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

El accidente sucedió cuando la nave se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en X.

Y agregó: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta".

"La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal", informó Presidencia en un comunicado.

Al respecto, agregó que "las causas del siniestro son materia de investigación" y que "la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados".