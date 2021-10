Salvio pidió concentrarse

Por Nicolas Alvarez

Este sábado desde las 20.15, Boca recibirá a Lanús, por la décimo quinta fecha de la Liga Prfesional de Fútbol, con el reorno de los hinchas a la Bombonera de Buenos Aires.

Como es una sana costumbre, el entrenador Sebastián Battaglia no confirmó el equipo y hará modificaciones, con relación a la derrota con River, del último fin de semana. En el último entrenamiento Battaglia no paró ningún equipo. La probable alineación: Rossi, Weigandt, López, Izquierdoz y Fabra, Montes, Campuzano, Almendra y Cardona, Briasco y Orsini.

En tanto, el futbolista Eduardo Salvio le pidió al director técnico concentrar, a pesar de que no va a jugar.

Radio Nacional transmitirá este sábado desde las 20, Boca - Lanús, con el equipo de Relatores - Pasión Nacional.

