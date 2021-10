Salvatierra: "por mi propia necesidad me convertí en militante"

El dirigente social y popular Alejandro "Pitu" Salvatierra, dialogó con la Radio Pública sobre su vida, los trabajos que realiza en los barrios más necesitados y brindó su visión sobre el feminismo.

Alejandro, argumentó cual fue su impulso para desarrollarse como dirigente social y popular y dio a conocer su historia personal: “por mi propia necesidad me convertí en militante cuando entendí que lejos de ser un problema individual el que yo tenía, era un problema que se repetía en personas que me rodeaban, entonces me di cuenta que no era el ombligo del mundo y comencé a mirar desde otra perspectiva”.

Por otro lado, contó: “Nací en una casa muy humilde, muy peronista, en la casa con mi abuelo en una villa. Vivía con mi mamá y luego fueron llegando mis hermanos. Mi papá desde que nací estuvo privado de su libertad y lo mataron cuanto yo tenía 22 años en un robo de un frigorífico. Me crie muy protegido desde el amor, con lo básico, la leche a la mañana, la escuela al medio día, por la tarde al club, y usaba ropa de mis primos”, comentó. Luego manifestó: “Cuando tenía 12 años, muere mi abuelo, y nosotros de un día para el otro quedamos en la calle, durante casi dos años y medio”.

En otra parte de la entrevista dio su punto de vista en cuanto al feminismo: “tengo una teoría, los hombres en momentos difíciles, donde las papas queman somos muy básicos, perdemos un poco el rumbo, y las mujeres son las que tienen claridad en esos momentos. No conozco ningún comedor comunitario que haya iniciado un hombre. Tienen la capacidad y la particularidad de ordenar la familia” expresó.