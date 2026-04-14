Salvador Di Stéfano: “Estamos yendo a un país más ordenado, pero hay que hacer un esfuerzo”

Así lo aseguró el economista Salvador Di Stéfano en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round, al ser entrevistado por la presentación de su último libro “Cambia la música” en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“El libro busca reflejar este momento histórico de la Argentina en el que se da un cambio brutal en el régimen económico y mucha gente necesita adaptarse, algunos lo han hecho en forma más rápida, otros en forma más lenta”, explicó.

Según el economista, “el plan benefició a algunos y perjudicó a otros pero en términos generales estamos yendo a un país más ordenado, con menos inflación y menos volatilidad en el tipo de cambio, lo que obliga a las empresas a dar otra respuesta”.

“Hoy, la baja inflación y el tipo de cambio estable no te disimula nada y cualquier cosa que hagamos impacta en lo cotidiano”, sostuvo y advirtió que “si no generas ese cambio estás en un problema en tu vida cotidiana”.

No obstante, se mostró confiado en que “esto trae beneficio, la economía va a tener más crédito y esto va a permitir a mucha gente poder acceder a bienes caros y tener una mejora sustancial”.

Según Di Stéfano, “costó seis meses acomodarse a la volatilidad económica que se dio en el proceso electoral, pero pasado estos seis meses estamos mucho mejor y vamos a empezar a notar la mejora de forma rápida”.

“Vamos a tener que hacer un esfuerzo”, enfatizó y, por ejemplo, señaló que “las empresas van a tener que invertir más y trabajar más en la productividad y la competitividad” porque “van a tener más mercado pero para eso van a tener que trabajar mucho más”.

Por último, advirtió que “si no te acostumbras, te fundís” y reiteró que “todos vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme”.