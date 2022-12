Salud Pública informó 854 casos positivos de covid-19

La ministra de Salud Pública del Chaco, Carolina Centeno, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la situación epidemiológica provincial de covid 19. Informó que en la última semana se detectaron 854 casos positivos de Covid-19. " se están elevando los casos no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional principalmente en las provincias del centro del país, pero particularmente esta conferencia es para volver a reforzar, fortalecer y sugerir las medidas de cuidado y lo que nosotros debemos saber frente al Covid 19. El Covid 19 es una enfermedad respiratoria que puede afectar a cualquier persona, pero hay algunas que tienen factores que hacen que tengan más riesgo de complicación o muerte por esta causa.

La funcionaria remarcó : " la última semana hemos confirmado 854 casos, estos casos representan casi el triple de la semana anterior, por lo tanto tenemos un aumento del 200 % teniendo en cuenta que lo que hemos tenido no es un aumento exponencial del testeo sino que ha aumentado la positividad en el testeo. De cada 100 muestras 50 son positivas". Además explicó que si bien los casos aumentaron, no ven “variación en el porcentaje de personas internadas”, que actualmente son ocho pacientes, uno de ellos en grave estado de salud. Además, detalló que no hay personas internadas con covid-19 en otras localidades del Chaco ni en el sector privado de salud.

