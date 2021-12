Salud pide respetar los cuidados sanitarios en la celebración de las Fiestas

Patricia Laborde, directora asociada del Área Programática Esquel, conversó con Postales de Radio y se refirió al aumento de casos de Covid que comienza a verse en la región. Hoy hubo 10 casos activos en el A.P, 4 en la localidad cabecera y 6 en Lago Puelo. Al respecto, la doctora advirtió que las personas que dan positivo están negando tener contactos estrechos. "Hay un relajamiento, a la gente le han dado autorización para que no use barbijos en la calle pero no los usa en lugares cerrados tampoco. La gente se ha cansado, hace 2 años que estamos con esto", planteó. En este sentido, Laborde subrayó: "Necesitamos seguir cuidándonos. Podemos reunirnos porque necesitamos de nuestras familias, pero hacerlo en lugares abiertos, lavarse las manos". Asimismo, recalcó que es importante reforzar los esquemas de vacunación, en primera instancia completar las dos dosis quienes no lo han hecho y luego de pasados cinco meses de la segunda es posible aplicarse la dosis de refuerzo.

Vacunatorios:

Vacunatorio Hospital Zonal Esquel: lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 hs y sábados de 08:00 a 12:00 hs

Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS):

Caps: Don Bosco, Bella Vista, Badén y Ceferino: lunes a viernes, 08:00 a 15:30 hs

Caps: Malvinas Argentinas, Buenos Aires y Sargento Cabral: lunes a viernes 08:00 a 12:30 hs.

Caps Buenos Aires y Sargento Cabral: lunes a viernes 08:00 a 13:00 hs.

Días Sábados: Caps Sargento Cabral, Don Bosco y Bella Vista, de 08:00 a 13:00 hs.

Vacunatorio de Seros: por concurrencia espontánea de 08.00 a 12.00 horas.

La directora asociada del Área Programática destacó también que por el momento "no tenemos Omicron" en la zona. "La vacuna va a cubrir cualquiera de estas cepas, la Delta es menos contagiosa pero más agresiva, la Omicron que produce tantos contagios da síntomas más leves. Hay que cuidarse igual porque hay pacientes con bajas defensas pero lo fundamental es la prevención y la vacunación", remarcó. En el cierre, insistió en la importancia de que las Fiestas se celebren cuidándose: "Para toda la población, les deseo las mejores fiestas, les deseo que el año próximo sea mejor en todos los sentidos, pero les pido por favor que se cuiden".