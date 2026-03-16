Salud mental en escuelas: estudiantes impulsan un proyecto para declarar la emergencia en Entre Ríos

La salud mental en escuelas se convirtió en uno de los temas centrales debatidos por estudiantes entrerrianos durante la última edición del Senado Juvenil. Jóvenes de distintos puntos de la provincia manifestaron su preocupación por el aumento de casos vinculados al suicidio y la falta de espacios de acompañamiento dentro de las instituciones educativas. Antonella Martínez, de 17 años, es una de las tres autoras del proyecto junto a dos compañeros del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa, Axel Benítez y Ashley Viollaz, y la docente Natalia Gorosito, en diálogo con el equipo de Korol en el Aire, hablaron sobre este tema por Radio Nacional.

"Arrancamos con la elaboración del proyecto en julio del año pasado luego de observar en la realidad de nuestra provincia 111 casos de muerte por suicidio de enero a marzo de 2025, una tasa muy preocupante. Planteamos la emergencia de Salud Mental por 12 meses en nuestra provincia, fue aprobada en Cámara de Senadores y ahora está en manos del Ejecutivo", expresó Martínez.

Con un papel orientativo junto a su colega Evangelina Bracco, Gorosito guió a los estudiantes que llevaron adelante el proyecto: "Trabajamos con mucho cuidado por lo delicado del tema, los chicos hicieron entrevistas con diferentes profesionales. Fue presentado en noviembre en Parana, lo probó Senadores y el jueves nos citaron de la presidencia de la Cámara de Diputados provincial para concurrir a una mesa de trabajo".