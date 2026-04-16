Salud Mental de los Adolescentes: atención, prevención, y alarmas a tener en cuenta en su crianza

El doctor Andrés Luccisano, psiquiatra y subjefe del servicio de Salud Mental Pediátrica, conversó con el equipo de Nico Yacoy en Radio Nacional sobre "el efecto contagio" cuando sucenden casos como el tiroteo en una escuela de Santa Fe, o las últimas noticias sobre suicidios en jóvenes en Entre Ríos.

"Hay una estadística de entre el 8 y el 18 % de conocerse una situación a nivel masivo suele suceder el fenómeno de la imitación. Hoy estamos además en una situación geopolítica, mundial y social, en donde la comunicación es mucha y hay poca posibilidad de procesar, y el efecto toma más fuerza", explicó.

Luccisano advirtió cómo es el proceso en la maduración del cerebro: "La corteza prefrontal, donde está el área más racional y de control es lo último que madura, lo que tenemos por atrás que es la amígdala es lo que nos permite más sentir las emociones. Y los adolescentes entonces tienen esta cosa impulsiva sin sentir consecuencias".

"Es lo que se estuvo observando y estudiando del True Crime Community, un grupo de adolescentes que estaban planificando diferentes masacres o asesinatos en escuelas para revalidad el lugar de los chicos de Colombine, o el que pueden ocupar dentro del status de sus compañeros", agregó.