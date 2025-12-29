Salud cardiovascular en épocas de calor: "Durante las fiestas aumentan los infartos"

El Cirujano Cardiovascular MN 84.192 Fernando Cichero en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, habló de las estadísticas y el aumento de los infartos "durante las fiestas".

"En las fiestas aumentan la cantidad de infartos, y muchas veces es por dos cosas: comemos como si fuera la última cena y en segundo lugar, el calor. Nosotros aún tenemos costumbre europeas, acá es muy rico comer un pan dulce, pero hay que pensar en la cantidad de calorías que te genera eso. El corazón te da cantidad de vida y el cerebro, calidad de vida", mencionó.

"En verano es necesario cuidarnos más con las comidas. Tratemos de que no sea la última cena. Aparte de tomar un montón de líquido, el aumento copioso de la comida, genera que el organismo pida sangre en el intestino para metabolizar los alimentos. Y si yo tengo algún problema coronario, le saco sangre al corazón", explicó.