Salta celebra la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

Se trata de la mayor celebración religiosa que se realiza en la provincia cada 15 de septiembre para recordar los terremotos ocurridos en 1692 en la capital salteña y que se atribuye a la imagen del Cristo crucificado que hayan cesado. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el periodista de Radio Nacional Salta que está participando de este hecho de fe.

“Con un sol abrasador, los salteños caminan cumpliendo el pacto de fidelidad”, indicó Coco Reyes, “se esperan cerca de 700 mil personas a lo largo del recorrido que tiene la procesión de fe”.

La procesión avanzará por calles principales hasta llegar al Monumento 20 de Febrero, donde se llevará a cabo la renovación del Pacto de Fidelidad, considerado el momento más esperado de toda la ceremonia.

Como cada año, miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos de Salta y provincias vecinas se suman a este acto de fe, consolidando al Milagro como la manifestación religiosa más grande del norte argentino.

Cada 15 de septiembre, una procesión de creyentes y no creyentes, locales y visitantes, moviliza al noroeste argentino: es la segunda manifestación más importante del país, solo detrás de la peregrinación a Luján.