Salomé Esper y 'La segunda venida de Hilda Bustamante'

La escritora y editora habló en La muralla y los libros sobre cómo fue el proceso de escritura y los detalles de la su último libro, la novela titulada 'La segunda venida de Hilda Bustamante'.

"Todos los personajes nacieron a partir de Hilda, eso para mi es muy claro. La primera en aparecer fue Hilda en mi cabeza, en la historia. A partir de ella pensé en cómo sería esta persona con esa edad, en una ciudad pequeña que no es una capital, un núcleo de gente a su alrededor y pensé naturalmente en esta figura del esposo, en las amigas de la iglesia y fue muy loco para mi porque si sentí esta cuestión de la aparición en la misma escritura, no tanto en un esquema previo de los personajes. Álvaro apareció ya acomodándose, fue muy loco la imagen... En Genaro, por ejemplo, sentí esta genuina sorpresa de encontrarme con él y eso venía del movimiento o de ese fluir de estar escribiendo las cosas que Hilda hubiera querido. Esas cosas me sorprendían a mi, hasta un poco me hacia burla de mi misma diciendo 'no te podes estar sorprendiendo de algo que estas escribiendo'", recordó la autora.