Rutas nacionales: Avanza la red federal de concesiones con nuevos tramos

El Gobierno dio inicio a la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones, que incorporará nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de gestión y mantenimiento con inversión 100% privada, con la publicación del Decreto 1358/26 en el Boletín Oficial.

Bajo este esquema, las empresas concesionarias estarán a cargo de financiar y ejecutar las obras necesarias para mejorar la infraestructura vial, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos.

Actualmente, la Red Federal de Concesiones abarca más de 9.000 km de rutas nacionales, por las que circula aproximadamente el 80% del tránsito del país.

La ampliación del sistema permitirá impulsar nuevas inversiones, mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial para todos los usuarios.

La norma establece qué nuevos tramos de la Red Vial Nacional podrán ser concesionados, con inversión privada y supervisión de Vialidad Nacional en el marco de la Red Federal de Concesiones (RFC).

La medida da continuidad al proyecto que el Estado Nacional lleva adelante desde 2025.

Actualmente se está trabajando en la definición de los corredores que formarán parte de las próximas licitaciones públicas nacionales e internacionales.

La incorporación de estos tramos permitirá promover las inversiones necesarias para su conservación, mantenimiento, reparación y ampliación, y garantizar la continuidad y calidad de los servicios que reciben los usuarios.

La norma establece que las convocatorias a licitación pública nacional e internacional deberán realizarse dentro de los doce meses posteriores a su entrada en vigencia.

Además, faculta al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a definir la conformación de los tramos, previo informe técnico de Vialidad Nacional, y a aprobar los pliegos, convocar las licitaciones, adjudicar y suscribir los contratos respectivos.

De manera previa a las convocatorias a licitación, se realizará el llamado a audiencias públicas, que permitirá a los usuarios, gobiernos provinciales y municipales y distintos actores involucrados conocer en detalle los tramos a concesionar y presentar sus opiniones, consultas y aportes.

Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos de concesión que se celebren al amparo del decreto y ejercerá su supervisión y control para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y de las condiciones de transitabilidad exigidas.

La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente.

Este modelo reemplaza esquemas que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios.