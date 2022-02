Rusia inició este jueves una operación militar en Ucrania

Marco Teruggi es Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata, es periodista de diversos medios nacionales como Página 12 y Revista Crisis, y corresponsal de la agencia de noticias rusa Sputnik Mundo. En comunicación con "Trabajo de hormiga" analizó el conflicto entre Ucrania y Rusia que por estos momentos ocupa la agenda mediática y política a nivel mundial.

El periodista destacó que el conflicto se desarrolla desde 2014 cuando dos regiones de Ucrania, Donestsk y Lugansk, no reconocieron el gobierno que asumió a través de un golpe de estado que contó con participación de Estados Unidos. A partir de allí, Donestsk y Lugansk se declararon como repúblicas independientes y actualmente no son reconocidas por el gobierno ucraniano. "Esta idea de que la guerra acaba de empezar no es así", afirmó, y agregó que "desde 2014 hasta la fecha hay entre 14.000 y 15.000 muertos en estas regiones".

El acuerdo de Minsk, firmado por Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, establecía la autonomía de las repúblicas independientes y la posibilidad de que tuvieran elecciones internas. Esto no se cumplió y es un hecho clave para comprender el conflicto. "El paso que dio Vladimir Putin fue reconocer a las repúblicas de Donetsk y Lugansk y acto seguido anuncia el despliegue de fuerzas militares", añadió Teruggi. El presidente ruso, en horas de la madrugada de ese país, "anunció una operación especial y es la que está en desarrollo, que va más allá de Donetsk y Lugansk y llega hasta aproximadamente 80kms de la frontera con Polonia".

Por otro lado, advirtió que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) también es un actor clave en el conflicto. "En los años 90 la OTAN fue avanzando hasta Polonia y lo que estaba en debate es la posibilidad de que Ucrania ingrese, pero actualmente no está", expresó. Asimismo señaló que esto representa una preocupación y amenaza para Rusia: "Putin dijo que no van a permitir que formalmente la OTAN, que tiene conducción central de Estados Unidos, disponga de su territorio fronterizo como una base de operaciones militares".