Rusconi: “Hay medios de comunicación que le dan órdenes a jueces y fiscales”

En Rosca N'Roll hablamos con Maximiliano Rusconi, abogado de Julio de Vido en la Causa Vialidad, en el marco de sus alegatos. Al respecto, expresó: “A Julio de Vido no se lo mencionó nunca en estos tres años de juicio”. Y agregó: “No tenemos ninguna fe en el estado de derecho ni en que este tribunal haga justicia”.

En la última jornada Rusconi denunció que el presidente del tribunal interrumpió su alegato y dijo: “Eso no ocurrió nunca en la historia”.

El abogado explicó que, debido a que la audiencia fue por Zoom, no pudo impedir la interrupción porque tenía el micrófono silenciado. Además, denunció que los alegatos de Luciani fueron transmitidos por todos los medios, que era lo primero que aparecía en la página de Clarín, y que no fue así con los de su defensa.

