Rudy presentó el primer corte de su tercer disco, próximo a salir a la luz.

Rudy fue la artista recomendada de la semana en el ciclo “Nuestras Voces” que coordina por el Área de género y diversidad de Radio Nacional Córdoba. Una propuesta que busca promover y difundir la música de artistas mujeres y de la diversidad de la escena local.

DESCARGAR

Rudy es el proyecto de la cantautora cordobesa Pamela Rudy. Actuar, producir y grabar son sus mayores inquietudes. Su música va desde el pop al rock y blues, con un potente sonido actual y a la vez vintage. Rudy tiene editados dos discos: El Reino del año 2016 y Corredora del Desierto editado en 2019. Durante toda la semana que pasó la audiencia de la radio pública pudo escuchar la canción ¨Algo Más¨, el primer corte de su tercer disco de estudio que saldrá próximamente a la luz. El corte fue grabado en Agosto de 2020 en 440 estudio de Córdoba Capital por Seba Palacios y producido por Nacho Sánchez. La canción estará acompañada por un videoclip realizado por Joaquín Ferron que se estrenará el jueves 2 de septiembre. “Algo más ya empieza a mostrar el sonido que va a tener el disco, es bastante rockero, tiene un poco de psicodelia, va por ahí”, contó la artista que se hizo un lugar en su gira con Mariana Paraguay por San Luis, Mendoza y San Juan para conversar con el equipo de Mama Rock.

“El disco es súpero oscuro, la temática. Las letras no hablan de amor, todo lo contrario, hablan de estar mal, de no tener un mango. ‘Algo más’ tiene una temática bastante lúgubre, habla de la memoria y de como pensábamos que íbamos a estar en un momento mejor de la vida y pasan los años y estamos perdiendo un poco la chispa”, señaló Rudy sobre su último lanzamiento, cuyo nombre todavía no se conoce y que estará presentando el 1 de octubre.

DESCARGAR

Mama Rock, Lunes a Viernes de 16 a 18.

Con Lucas Fernández, Germán Hidalgo y Lucio Carnicer.