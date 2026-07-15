Rubén Moschella contó cómo consiguió la camiseta azul con la que la Selección del 86' jugó frente a Inglaterra

Durante la transmisión de la previa de Fútbol Show Nacional, entrevistaron a Rubén Moschella, quien fue el encargado de conseguir la camiseta con la que Argentina enfrentó a Inglaterra en México '86. Contó las peripecias que pasó para conseguir una que les sirviera y pudieran lucieran los jugadores de la selección de Carlos Bilardo. Además dio su opinión sobre el técnico que dirigió hasta el éxito conseguir la segunda copa del Mundo en el país.

"Bilardo pensó que iba a ser un lugar caótico, donde los jugadores iban a transpirar mucho, por eso llegó a encargar camisetas caladas y más frescas en blanco y celeste. Llevamos 10 juegos de esas y 4 juegos de una azul manga corta. Esa era de algodón y más pesada", explicó.

Moschella recordó que en la reunión técnica previa al partido con Inglaterra: "Bilardo pidió las caladas y esas no eran caladas. Y, a mil por hora, me dijo "Estas camisetas no sirven". Tuvimos que salir a buscar camisetas de ese tipo, no conseguía nada en DF. Faltaban menos de 48 horas, hasta que me dijeron que fuera a un lugar "Tepito". Recorrí casa por casa, hasta que en un local ubiqué camisetas azules, y había Le Coq Sportif. Había dos pilones de 20 camisetas".