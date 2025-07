Ruben "El Negro" Rada cumple 82 años y preprara conciertos en la Argentina

Omar Ruben Rada Silva, también conocido como "Ruben Rada" o el "Negro Rada", cumplió 82 años y conversó con Andrea Bisso en Deja Vú Nacional, recordando su infancia sus comienzos con la música, su primer viaje a Buenos Aires y muchas anécdotas de su vida como artista.

El Negro Rada es músico, compositor, percusionista, cantante, actor, presentador de televisión y director de cine.

"Para mi la música era el Plan B; viví toda la vida cerca del Estado Centenario y mi sueño era jugar en Peñarol, pero a los 4 años me agarré tuberculosis y sabiendo que ya no podría jugar al fútbol me incliné a la música".