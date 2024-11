Rubén Daray aseguró que "Colapinto va a correr en Red Bull en 2025 junto a Max Verstappen"

El periodista especializado en automovilismo Rubén Daray afirmó que esto se producirá el año próximo y que la información viene de "buenas fuentes". Además el también ex corredor de automovilismo analizó al joven corredor de F1 y dijo "ha hecho un esfuerzo brutal para estar donde está".

"Este chico está ahí por mérito propio, no está ahí por el apoyo de ningún gobierno. Llegó solo, no lo ayudó nadie. Hace 10 ó 15 días empezaron a sumarse auspiciantes. Pero no hay que olvidarse de eso. Lo subieron a ese auto porque es bueno", opinó.

Daray explicó que Colapinto "tiene 5 carreras en F1" pero advirtió que hace 7 años que corre en Europa. "Conoce muchos circuitos, y está haciendo una experiencia. Lo de ayer no lo va a repetir nunca más, le erró por 1 milímetro", mencionó.