RTA destacó el cuidado de los recursos públicos para la cobertura de Qatar 2022

El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina se refirió al comunicado que publicó la empresa estatal sobre el cuidando de los recursos públicos en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 tras las declaraciones de la oposición: “Acompaño a una gestión tiene objetivo como principal la transparencia”.

“A veces nos preguntamos si vale la pena hacer este tipo de aclaraciones porque le estamos dando entidad a una cantidad permanente de notas contra los medios públicos, esta es una nueva carga en contra de los medios públicos”, resaltó Osvaldo Santoro.

“El equilibrio que ya está conseguido entre el ingreso y egreso por lo vendido en publicidad”, explicó y agregó: “No hay gasto ni todo lo que se dice desde la oposición”.

A continuación, el comunicado completo de RTA al respecto:

Con el objetivo de dar cumplimiento a su obligación de transmitir los acontecimientos de interés relevante, Radio y Televisión Argentina viene llevando adelante desde hace más de un año un Plan Integral de Cobertura para la Copa Mundial de Fútbol Masculino FIFA Qatar 2022. La TV Pública es el único canal que puede garantizar el derecho a ver el Mundial a los 47 millones de argentinos y argentinas. Ningún otro canal ofrece su señal de manera libre y gratuita, por aire, sin cable, ni abono, ni parábola.

En el inicio de este Plan de Cobertura, el Directorio de RTA en su reunión del 22 de diciembre de 2021 y tal como quedó asentado en el Acta 130 del mismo, aprobó por unanimidad la contratación de los derechos exclusivos de emisión por TV abierta de 32 partidos de la competencia, dentro de los que se incluyen obligatoriamente por disposición de FIFA, los disputados por la Selección Nacional, el partido inaugural, dos partidos de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

La contraprestación dispuesta consistió en el pago de una cantidad monetaria fija de u$s 3.000.000 y la cesión de los espacios publicitarios de televisión asociados a las transmisiones y la programación de apoyo hasta la suma de u$s 5.000.000. Estos montos no difieren de los que se pagaron para la transmisión delMundial de Rusia 2018, y son fijados por la empresa tenedora de los derechos exclusivos.

Como parte del exhaustivo proceso de negociación previo entre la Dirección Ejecutiva de la TVP y la empresa tenedora de los derechos exclusivos se consiguió, entre otras cosas, que los ingresos que se perciban por las ventas publicitarias desde la suma de u$s 5.000.000 hasta la suma de u$s 8.000.000 sean exclusivamente para RTA.

Es importante resaltar que tanto en esta resolución, como en todas las que se decidieron posteriormente sobre el Plan de Cobertura del Mundial, el Directorio de RTA aprobó las mismas siempre por unanimidad de sus 7 integrantes; incluyendo dentro de los mismos a los representantes de las tres primeras minorías parlamentarias, el Frente de Todos, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).

En su reunión del 23 de marzo de este año, el Directorio consensuó y aprobó por unanimidad realizar una cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022 que, sin resignar la austeridad necesaria, se propusiera ofrecer un servicio público de calidad. Como concepto ordenador se acordó instrumentar una producción del evento que le diera a la TVP la capacidad de competir con los otros titulares de derechos de transmisión, de modo de capturar los recursos publicitarios que permitieran recuperar la inversión realizada al momento de adquirir los derechos.

A partir de una propuesta de Rosario Lufrano, presidenta del Directorio, y con el acompañamiento de la totalidad del mismo, se priorizó el cuidado riguroso de los recursos a invertir y se redujo a la mitad la cantidad de personas que viajarían a Qatar, en relación a la propuesta original de la Dirección Ejecutiva. El Directorio finalmente tomó la decisión de autorizar el viaje de 25 personas. Ese número se amplió a 2 personas más meses después, al surgir la propuesta de realizar la cobertura con materiales técnicos propios; lo cual significó un ahorro de u$s 100 mil, pero tornó imprescindible la presencia en Qatar de dos técnicos adicionales del área de Ingeniería del canal.

A partir de ese momento la Dirección Ejecutiva desarrolló una estrategia para robustecer la cobertura sin modificar el mandato del Directorio. Así, se realizaron acuerdos con otros medios públicos y privados para sumar periodistas sin que RTA tuviera que hacerse cargo de pasajes y estadías. De los 27 trabajadores y trabajadoras que viajan a Qatar, 22 son personal técnico y de producción y 5 son periodistas. Los pasajes se sacaron a través de la agencia de viajes del Estado OPTAR. Así se consiguió un precio de $ 400 mil por pasaje; un número imposible de encontrar en el mercado, donde hay que pagar por lo menos un 50 % más. Para conseguir el alojamiento se hizo un concurso privado entre las agencias que ofrecen ese servicio para FIFA. El precio obtenido fue también muy conveniente: u$s 170 por día, por persona. Cualquiera que haya buscado alojamiento en la ciudad de Doha sabe que no se consiguen habitaciones por menos de u$s 300.

En cuanto a la cantidad de días, un pequeño grupo de técnicos viajó a Qatar el domingo 30 de octubre para comenzar el armado del estudio de la TVP y el espacio de trabajo en el Centro Internacional de Prensa. Otro grupo más nutrido viajó el 9 de noviembre. El equipo del Noticiero viajará el 17. El Director Ejecutivo, quien se pagó su pasaje aéreo y no percibirá viáticos, viajará el día 11. En cuanto a los viáticos, lo que percibe el personal del canal es lo que marcan los Convenios Colectivos de Trabajo. Para los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, u$s 85 por día, y para el personal jerárquico, u$s 100 diarios. No es una decisión discrecional de la empresa determinar los viáticos, es un derecho de las y los trabajadores que se debe respetar.

Los acuerdos realizados con otros medios públicos y privados permitirán que otros y otras periodistas se sumen a la cobertura de la TVP sin que RTA tenga que pagar pasajes ni estadías. Así contaremos con los relatores Pablo Giralt y Gustavo Kuffner, quienes también trabajarán para DirecTV. También con Sergio Goycochea, en tarea compartida con la Agencia Télam; Lola del Carril, en acuerdo con DeporTV; Ángela Lerena, compartida con la plataforma de contenidos digitales Upper; y con Pablo Ladaga, enviado por Radio 10 y C5N.

Cabe resaltar que la TVP se propuso realizar una cobertura colaborativa con los medios públicos de todo el país. Así se trabajará con Radio Nacional, DeporTV, la Agencia Télam y los 24 canales que integran el Consejo Federal de Medios Públicos; los cuales no sólo retransmitirán la señal de la TVP sino que también protagonizarán las previas de los partidos desde todas las regiones argentinas. Además, cinco de ellos (los canales públicos de Tierra del Fuego, Tucumán, Córdoba, Neuquén y La Rioja) enviarán periodistas que se sumarán al trabajo cotidiano en los programas que se emitirán desde Doha.

Este despliegue, realizado discutiendo cada dólar de la contratación de servicios y recursos humanos, tiene un costo que rondará los u$s 2 millones (el número final dependerá del avance o no del equipo argentino en el torneo). Cabe destacar que en el Mundial 2018 RTA invirtió una suma cercana a los u$s 3 millones en la producción de aquel evento.

Para fortalecer aún más el cuidado de los procesos efectuados en la ejecución del Plan de Cobertura, la Presidenta del Directorio instruyó

con fecha 16 de setiembre de este año a la Unidad de Auditoría Interna, para que instrumente una auditoría sobre el mencionado Plan, la que comprende los contratos que celebre y/o haya celebrado RTA desde su origen y hasta su ejecución. Asimismo, le solicitó la emisión de un informe circunstanciado por cada una de las etapas que se vayan concretando.

Por último, uno de los aspectos más importante del Plan en términos presupuestarios, tiene que ver con el avance de los acuerdos por venta de publicidad. A partir de la evaluación actual de los compromisos firmados, de las órdenes de publicidad emitidas, y de las perspectivas para los espacios que aún quedan por vender, todas las proyecciones indican que podrá recuperarse íntegramente la inversión realizada. Esta dimensión del Plan de Cobertura continúa en pleno proceso de ejecución, y continuará activa hasta el día de la Final del Mundial, el próximo 18 de diciembre. Por esta razón, recién una vez que el Torneo finalice, RTA informará detalladamente, en cumplimiento de su política de transparencia y de sus obligaciones institucionales, los números finales correspondientes a la venta de espacios publicitarios. Pero a pocos días del inicio del partido inaugural (que se verá en exclusiva por la Televisión Pública) es razonable esperar que el dinero invertido se recupere, y es necesario anunciar que Radio y Televisión Argentina está cumpliendo con su obligación de inscribir a los Medios Públicos en un Plan de Cobertura del Mundial con decisiones presupuestarias y artísticas responsables, austeras, rigurosas, transparentes y compartidas unánimemente entre el oficialismo y la oposición.