Rozanski, sobre la Corte: "Tenemos una Constitución que da salida"

El ex juez federal se refirió al funcionamiento del Poder Judicial, en el marco del fallo de la Corte Suprema respecto a los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que "el Gobierno no encontró -o no buscó- una respuesta para frenar a la derecha" y recordó que "tenemos una Constitución que da salida, siempre que queramos usarla".

