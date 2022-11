Rozanski: “Ante lo que hizo la Corte, deberían usar el Juicio Político”

En Rosca N'Roll hablamos con Carlos Rosanski, ex juez federal, a propósito de la decisión de la Corte Suprema de revocar el decreto parlamentario que designó a Doñato -senador del Frente de Todos- como representante por la segunda minoría y fallar a favor del PRO.

Rosanski denunció: "La Corte violó la Constitución. El camino indiscutible es el pedido de Juicio Político". Además, cuestionó el bloque oficialista al no presentar denuncias en el Congreso por no tener garantizados los votos y recordó: “Néstor Kirchner en 2003 inició juicio político y depuró la Corte Suprema”.

El ex juez federal exigió activar las denuncias: "Tienen un montón de pedidos de Juicio Político y no han avanzado porque no está funcionando el mecanismo de control" y agregó: "Un país democrático necesita diputados y senadores dispuestos a hacer juicios políticos"

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

