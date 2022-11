Rossi: "El lawfare está asociado a los discursos de odio"

Este viernes, a partir de las 17 horas, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080), el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, la ex vicegobernadora Griselda Tessio, el ex ministro de justicia de Santa Fe, Juan Lewis y el diputado provincial Carlos Del Frade, disertarán sobre: "InJusticia, el Lawfare en Argentina y Latinoamérica". En declaraciones a Nocional Rosario Fontanarrosa, Rossi destacó la conformación del panel y señaló: "Son opiniones de dirigentes políticos que transitamos distintos espacios políticos. Me parece que tratar desde destinas miradas una problemática como el lawfare es significativo".

"El lawfare está asociado a los discursos de odio, los discursos del odio están asociados a las posiciones políticas más de derecha y junto con ellos a los extremismos políticos de derecha", dijo Rossi, en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12hs.), y comentó: "Quizás el caso más paradigmático en la región es el de Lula, ha quedado evidenciado en estas últimas elecciones de que Bolsonaro sólo pudo ser presidente porque Lula estaba preso".

Por último y ante la consulta referida la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de anular la designación del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura y nombrar en su lugar al senador opositor Luis Juez, Rossi expresó: "Buscan que oposición tenga mayoría en el Consejo de la Magistratura. Lo de la Corte es lamentable".