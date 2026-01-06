Rosca de reyes: la tradicional y todas las variantes de este clásico

Federico Yahbes, gerente de Plaza Mayor, habló con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional y contó cuáles son las roscas de Reyes típicas y otras menos tradicionales.

"En roscas tenemos varios tipos, la tradicional que tiene pasta de almendras adentro y almendras por fuera, después la que es de chips de chocolate, con chocolate derretido y la rellena de nueces", mencionó.

Yahbes contó que la que más pide la gente durante el año es la de "chips de chocolate", aunque en Reyes o Pascuas la que más sale es la de "crema pastelera".