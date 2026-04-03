Rosca de Pascua, variantes de un clásico para Semana Santa

De cara al domingo de Pascua, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el cocinero argentino que se dedica a la comida natural y orgánica, especialmente pastelería, para conocer un poco más sobre la historia de pan dulce emblemático que tiene raíces en las tradiciones europeas pero, sobre todo, para saber cómo prepararla.

Pedro Lambertini enumeró los ingredientes necesarios y el paso a paso para prepararla así como ciertos tips como "hacerla rellena para que quede más húmeda".

“La clave es dejarla leudar, cocinarla 45 minutos, recién ahí agregarle la crema y vuelve al horno 10 minutos más”, precisó.

Además, sugirió seguir la receta en www.youtube.com/watch?v=aovGyD54Pls

Lambertini ha conducido distintos programas de televisión, entre ellos Alemania. Tradición y Sabores, U.N.O. Único, Natural y Orgánico, Frutos de la Sierra, Córdoba y D.O.S. Deli, Orgánico y Saludable, en el canal El Gourmet.

A su vez, escribió dos libros: “Al Natural” con recetas saladas y dulces, de Editorial Sudamericana y “Pastelería a la carta” de editorial Planeta.